На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась новая 30-километровая пробка

На этот раз из-за ремонта моста

О новом заторе сообщил портал 1Rnd. По данным СМИ, в 12:50 длина пробки от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинского составляла 27 километров.

В госавтоинспекции Ростовской области сказали, что причиной затора стал ремонт моста через реку Северский Донецк.

«Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке с 930 по 910 километр транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме», — сказали в ведомстве.