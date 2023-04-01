На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась новая 30-километровая пробка
На этот раз из-за ремонта моста
О новом заторе сообщил портал 1Rnd. По данным СМИ, в 12:50 длина пробки от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинского составляла 27 километров.
В госавтоинспекции Ростовской области сказали, что причиной затора стал ремонт моста через реку Северский Донецк.
«Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке с 930 по 910 километр транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме», — сказали в ведомстве.
В открытом чате водители пишут, что в сторону Москвы недалеко от Каменска-Шахтинского есть пробки.
Также сообщается, что движение затруднено в сторону Ростова и Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» образовался 50-километровый затор из-за сильного снегопада. Некоторые водители простояли в пробке больше суток.