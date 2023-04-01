На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась новая 30-километровая пробка

Ростовская область

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

На этот раз из-за ремонта моста

О новом заторе сообщил портал 1Rnd. По данным СМИ, в 12:50 длина пробки от поселка Глубокий до Каменска-Шахтинского составляла 27 километров.

В госавтоинспекции Ростовской области сказали, что причиной затора стал ремонт моста через реку Северский Донецк. 

«Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту, на участке с 930 по 910 километр транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме», — сказали в ведомстве. 

В открытом чате водители пишут, что в сторону Москвы недалеко от Каменска-Шахтинского есть пробки.

Также сообщается, что движение затруднено  в сторону Ростова и Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что на трассе М-4 «Дон» образовался 50-километровый затор из-за сильного снегопада. Некоторые водители простояли в пробке больше суток. 

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