Сочинский нацпарк выпустил документальный фильм «Кавказский леопард — возвращение легенды»

Краснодарский край

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  • Переднеазиатский леопард Челмас в возрасте четырех месяцев © Пресс-служба ФГБУ Сочинский Национальный Парк
    Переднеазиатский леопард Челмас в возрасте четырех месяцев © Пресс-служба ФГБУ Сочинский Национальный Парк

В фильме рассказывают о популяции переднеазиатского леопарда и создании Центра восстановления леопарда на Кавказе

Сочинский национальный парк представил документальный фильм «Кавказский леопард возвращение легенды». Картину посвятили Умару Семёнову, экс-руководителю Центра восстановления леопардов, ученый умер в сентябре 2022-го. В телеграм-канале центра ссылку на фильм опубликовали 25 марта 2023 года.

«Дорогие друзья, наш руководитель Умар Аубекирович Семёнов долгое время работал над созданием документального фильма об истории леопарда на Кавказе»,указано в публикации.

Документальное кино рассказывает о популяции переднеазиатского леопарда, создании Центра восстановления леопарда на Кавказе. Зрителям предлагают познакомиться с особенностями восстановления и подготовки леопардов к выпуску.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи котята леопарда учатся охотиться, видео можно посмотреть здесь.

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