В Новороссийске продают участок на набережной. Раньше там хотели построить деловой квартал по проекту бюро Захи Хадид

Территорию бывшего рыбозавода продают в Новороссийске почти за миллиард рублей

В Новороссийске за 899 млн рублей продают участок площадью около пяти гектаров. Он расположен по адресу: набережная Адмирала Серебрякова, 77. Это территория бывшего рыбозавода «Черноморец», сообщает «Наша газета».

В объявлении указано, что участок находится на первой линии. Купить землю можно частями. Назначение участка по Генплану — деловое обслуживание. По мнению продавца, это подходящее место для строительства гостиницы, торгового центра или организации бизнеса.