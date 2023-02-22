В Новороссийске продают участок на набережной. Раньше там хотели построить деловой квартал по проекту бюро Захи Хадид
Территорию бывшего рыбозавода продают в Новороссийске почти за миллиард рублей
В Новороссийске за 899 млн рублей продают участок площадью около пяти гектаров. Он расположен по адресу: набережная Адмирала Серебрякова, 77. Это территория бывшего рыбозавода «Черноморец», сообщает «Наша газета».
В объявлении указано, что участок находится на первой линии. Купить землю можно частями. Назначение участка по Генплану — деловое обслуживание. По мнению продавца, это подходящее место для строительства гостиницы, торгового центра или организации бизнеса.
В 2018 году Юга.ру рассказывали, что в Новороссийске на набережной планировали обустроить кластер делового туризма по проекту архитектурного бюро Захи Хадид. Он победил в международном конкурсе на разработку концепции развития части набережной Адмирала Серебрякова.
Согласно проекту, в Новороссийске на набережной планировалось построить девять зданий. Они соединялись на разных уровнях проходами, площадями и подиумами. Здания имели продолжение в виде причалов, уходящих в море. Авторы проекта отмечали, что конфигурация вписывалась в общую архитектуру города. Проект подразумевал создание деловых, экологических, культурных и рекреационных функций.
Однако затем власти Краснодарского края ограничили высотность зданий на побережье. Реализация проекта оказалась под угрозой. По проекту бюро Захи Хадид, высота зданий достигала 75 метров. Закон ограничивал высоту застройки на уровне 20 метров. В итоге инвестор отказался от строительства делового кластера.
Ранее Юга.ру писали о том, что при строительстве Южного обхода Новороссийска могут пострадать Луначарские водопады. Такое мнение высказали местные экологи-активисты.