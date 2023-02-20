В Майкопе прошел благотворительный марафон в поддержку участников СВО

В столице Адыгеи состоялся благотворительный марафон в рамках акции «Всё для Победы!»

Мероприятие организовал Общероссийский народный фронт (ОНФ) по Республике Адыгея на базе Адыгейского госуниверситета. В марафоне участвовало руководство и представители Госсовета-Хасэ Адыгеи, кабмина республики, АРО ВПП «Единая Россия», Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Объединенного стратегического командования Южного военного округа, религиозных конфессий, АГУ и МГТУ, студенческой общественности и трудовых коллективов.

От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова участников благотворительного марафона приветствовал руководитель администрации главы Адыгеи и кабмина республики Владимир Свеженец. Он отметил, что «глава региона подчеркивает необходимость сплочения, оказания поддержки нашим бойцам и жителям освобожденных территорий, чтобы приблизить победу».

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Далее в ходе марафона выступили: Герой России, зампредседателя Госсовета-Хасэ республики Эдуард Цеев, руководство городской мэрии, АРО «Единой России», исполкома ОНФ в Адыгее, Общественной палаты Адыгеи, Союза женщин, ректоры вузов, духовные лидеры традиционных конфессий представители национально-культурных объединений, адыгской зарубежной диаспоры.

Поддержали акцию и мастера искусств республики: прославленные коллективы «Нальмэс» и «Исламей», ансамбли «Оштен», «Русская удаль» и «Камерный музыкальный салон», ансамбли «Ащэмэз», «Синдика», «Зори Майкопа» и «Шпаргалка», деятели искусств, солисты и популярные эстрадные исполнители.

«Всё для Победы!» — проект народного фронта по поддержке участников СВО и мирных жителей. На сайте акции рассказывают, как перечислить деньги и передать вещи, которые требуются «ребятам на передовой и населению на освобожденных территориях».

От имени Мурата Кумпилова руководитель администрации поблагодарил всех неравнодушных жителей республики, которые участвуют в этом проекте. Все средства, собранные в Адыгее, пойдут на закупку военного снаряжения, теплых вещей, квадрокоптеров, медикаментов для военнослужащих из республики.