Перегруз. В Краснодаре и Ростове ограничат движение грузовых автомобилей

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Грузовой каркас» в первую очередь защитит центральные магистрали

Первый этап проекта по ограничению движения большегрузов в центре Краснодара запустят во втором квартале 2023 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации кубанской столицы.

Первый участок «Грузового каркаса» сформируют на улицах Кубанская Набережная — Тургенева — Северная — Володарского — Базовская — Суворова — Индустриальная.

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На следующем этапе ограничения коснутся дорог в Фестивальном, Юбилейном и Славянском микрорайонах города. Затем настанет очередь микрорайона Черемушки и конкретно улиц Новороссийской, Ставропольской и Старокубанской. Четвертый этап — микрорайоны Гидростроителей, Комсомольский, Пашковский, поселки Новознаменский и Знаменский.

До конца 2023 года проект «Грузового каркаса» планируют реализовать и в соседнем Ростове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.  

«Проект планируется разработать в первом полугодии 2023 года, финансирование в объеме 1,5 млн. рублей предусмотрено бюджетом города. В рамках данного проекта планируется предусмотреть комплекс мероприятий по размещению средств автоматического фото-видео контроля, пунктов весогабаритного контроля», — сообщил глава донской столицы.

Организация «Грузового каркаса» в Ростове запланирована на третий квартал текущего года, а введение ограничений на движение грузовиков в четвертом квартале. При этом будет реализован механизм выдачи специальных разрешений, если грузовому транспорту нужно проехать по закрытому участку.

«Грузовой каркас» в Ростове и Краснодаре должен значительно снизить шумовую нагрузку на дома рядом с дорогами, а также количество вредных выбросов и число ДТП с участием большегрузов. Ранее власти Краснодара планировали ввести запрет на въезд грузовиков в центр города до конца 2021 года.

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