В горах Сочи пройдут международные соревнования по фрирайду

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

С 10 по 13 февраля на курорте «Роза Хутор» лыжники и сноубордисты с высокими результатами катания вне подготовленных трасс посоревнуются на Freeride World Tour Qualifier

Соревнования пройдут в двух дисциплинах — горные лыжи и сноуборд — в мужской и женской категориях. Участникам (до 80 спортсменов из России и других стран) предстоят два заезда — квалификационные и финальные.

Во время стартов спортсмены самостоятельно выберут линию спуска по склону. По утвержденной методике судьи оценят сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков и общее впечатление от заезда. По итогам соревнований спортсмены получат рейтинговые очки для прохода в следующий этап. Мировой тур фрирайда завершится в конце апреля. 

Состязания на «Роза Хутор» — часть большого мирового тура фрирайда Freeride World TourQualifier. С 2007 года его этапы проходят на самых живописных горнолыжных курортах мира. Помимо России, соревнования в этом году примут Австрия, Грузия, Греция, Италия, Канада, Норвегия, Словакия, США, Франция, Швейцария и Япония. Основной критерий при выборе места — наличие сложного рельефа для внетрассового катания и достаточное количество мест для спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, обеспечивающая равные условия для всех соревнующихся.

Гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил, что международные соревнования Freeride World Tour Qualifier пройдут на курорте уже в третий раз. Организаторы выбирают склоны, учитывая высокое качество горнолыжной инфраструктуры и удобного доступа к склонам с канатных дорог, а особое внимание уделяют безопасности — на курорте работают собственные противолавинная и спасательная службы.

Едете в горы Сочи?:

«Фрирайд — экстремальный вид спорта, занимаясь которым необходимо придерживаться определенных правил, быть ответственным не только за себя, но и за группу с которой катаешься. Соблюдать необходимые условия могут только профессионалы. Именно поэтому мы не приветствуем самостоятельные занятия внетрассовым катанием обычных гостей курорта. Это может быть чревато несчастными случаями и травмами. Состязания Freeride World Tour Qualifier проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются группой обеспечения безопасности, все спортсмены имеют личные средства безопасности, включая лавинные датчики», — рассказывает Александр Белокобыльский. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» запустил комбо-туры на курорт со ски-пассом, отелем и развлечениями.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Роза Хутор Сноубординг Сочи

Новости

В прокат вышел сериал о Фаине Раневской. Съемки проходили в Ростове и Таганроге
Анапу и Ростов-на-Дону могут связать морским сообщением
Японский сад могут открыть весной. А пока посмотрите на заснеженный парк «Краснодар»
В Краснодарском крае фиксируют случаи заболевания корью. Точное число неизвестно
В Краснодаре начнут ремонтировать улицу Круговую. Её обещали сделать в 2022 году
Инвестор отказался от строительства колеса обозрения в Краснодаре

Лента новостей

Японский сад могут открыть весной
Вчера, 18:01
Японский сад могут открыть весной
А пока посмотрите на заснеженный парк «Краснодар»
В Краснодарском крае фиксируют случаи заболевания корью
Вчера, 17:02
В Краснодарском крае фиксируют случаи заболевания корью
Точное число неизвестно
Мэрия Краснодара не будет выплачивать 304 млн Луизе Ахеджак
Мэрия Краснодара не будет выплачивать 304 млн Луизе Ахеджак
Решение принял Краевой суд

Реклама на сайте