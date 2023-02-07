В горах Сочи пройдут международные соревнования по фрирайду
С 10 по 13 февраля на курорте «Роза Хутор» лыжники и сноубордисты с высокими результатами катания вне подготовленных трасс посоревнуются на Freeride World Tour Qualifier
Соревнования пройдут в двух дисциплинах — горные лыжи и сноуборд — в мужской и женской категориях. Участникам (до 80 спортсменов из России и других стран) предстоят два заезда — квалификационные и финальные.
Во время стартов спортсмены самостоятельно выберут линию спуска по склону. По утвержденной методике судьи оценят сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков и общее впечатление от заезда. По итогам соревнований спортсмены получат рейтинговые очки для прохода в следующий этап. Мировой тур фрирайда завершится в конце апреля.
Состязания на «Роза Хутор» — часть большого мирового тура фрирайда Freeride World TourQualifier. С 2007 года его этапы проходят на самых живописных горнолыжных курортах мира. Помимо России, соревнования в этом году примут Австрия, Грузия, Греция, Италия, Канада, Норвегия, Словакия, США, Франция, Швейцария и Япония. Основной критерий при выборе места — наличие сложного рельефа для внетрассового катания и достаточное количество мест для спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, обеспечивающая равные условия для всех соревнующихся.
Гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил, что международные соревнования Freeride World Tour Qualifier пройдут на курорте уже в третий раз. Организаторы выбирают склоны, учитывая высокое качество горнолыжной инфраструктуры и удобного доступа к склонам с канатных дорог, а особое внимание уделяют безопасности — на курорте работают собственные противолавинная и спасательная службы.
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«Фрирайд — экстремальный вид спорта, занимаясь которым необходимо придерживаться определенных правил, быть ответственным не только за себя, но и за группу с которой катаешься. Соблюдать необходимые условия могут только профессионалы. Именно поэтому мы не приветствуем самостоятельные занятия внетрассовым катанием обычных гостей курорта. Это может быть чревато несчастными случаями и травмами. Состязания Freeride World Tour Qualifier проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются группой обеспечения безопасности, все спортсмены имеют личные средства безопасности, включая лавинные датчики», — рассказывает Александр Белокобыльский.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» запустил комбо-туры на курорт со ски-пассом, отелем и развлечениями.