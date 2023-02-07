В горах Сочи пройдут международные соревнования по фрирайду

С 10 по 13 февраля на курорте «Роза Хутор» лыжники и сноубордисты с высокими результатами катания вне подготовленных трасс посоревнуются на Freeride World Tour Qualifier

Соревнования пройдут в двух дисциплинах — горные лыжи и сноуборд — в мужской и женской категориях. Участникам (до 80 спортсменов из России и других стран) предстоят два заезда — квалификационные и финальные.

Во время стартов спортсмены самостоятельно выберут линию спуска по склону. По утвержденной методике судьи оценят сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков и общее впечатление от заезда. По итогам соревнований спортсмены получат рейтинговые очки для прохода в следующий этап. Мировой тур фрирайда завершится в конце апреля.