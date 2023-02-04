В Краснодарском крае и Адыгее объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот видео с веб-камеры на высоте 2050 м https://krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    © скриншот видео с веб-камеры на высоте 2050 м https://krasnayapolyanaresort.ru/webcams

В горах Сочи днем 4 февраля больше метра снега

В ЦГМС края сообщили, что до 18 часов 4 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно. Также, по прогнозу, «в предгорьях и низких горах г.Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях».

Синоптики предупредили, что 4 февраля в отдельных районах края ожидаются сильные дожди, ночью с мокрым снегом.

В администрации Сочи рассказали, что за ночь 4 февраля в Красной Поляне выпало больше 20 мм осадков, в горах выше 1500 м  40 мм. Ночью с помощью спецтехники коммунальщики расчищали дороги к горным районам.

В пресс-службе курорта «Красная Поляна» Юга.ру рассказали, что за ночь выпало больше метра снега на высотах выше 2000 м над уровнем моря, на нижних отметках выпало от 50 до 70 см осадков.

Читайте также:

Управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает жителям и туристам о правилах безопасности в период лавиноопасности. В ведомстве рассказали, как правильно себя вести, чтобы спастись в случае схода лавины.

Подробно о погоде в выходные Юга.ру писали здесь.

 

дорога на курорт Красная Поляна Курорты и туризм МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре не нашлось желающих построить школу за 2 млрд руб
На Керченской переправе приостановили паромное сообщение из-за непогоды
В Краснодарском крае в начале недели прогнозируют снег
Краснодарские врачи получили национальную премию «Будем жить!»
В краснодарском парке на колесе обозрения запустили световую анимацию
В Краснодаре священник проведёт лекцию «Как Данте ад изменил»

Лента новостей

Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре
2 февраля, 16:21
Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре
Кафе и рестораны с детскими комнатами
Неделя в Краснодарском крае начнется со снега
Сегодня, 07:49
Неделя в Краснодарском крае начнется со снега
Синоптики рассказали о погоде 6‑7 февраля
Нейросети создали сериал «Ничто, навсегда»
3 февраля, 12:31
Нейросети создали сериал «Ничто, навсегда»
Он бесконечный и напоминает телешоу 1990-х годов

Реклама на сайте