В Краснодарском крае и Адыгее объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах

В ЦГМС края сообщили, что до 18 часов 4 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно. Также, по прогнозу, «в предгорьях и низких горах г.Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях».

Синоптики предупредили, что 4 февраля в отдельных районах края ожидаются сильные дожди, ночью с мокрым снегом.

В администрации Сочи рассказали, что за ночь 4 февраля в Красной Поляне выпало больше 20 мм осадков, в горах выше 1500 м — 40 мм. Ночью с помощью спецтехники коммунальщики расчищали дороги к горным районам.

В пресс-службе курорта «Красная Поляна» Юга.ру рассказали, что за ночь выпало больше метра снега на высотах выше 2000 м над уровнем моря, на нижних отметках выпало от 50 до 70 см осадков.