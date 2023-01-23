В Краснодаре спроектировали две велодорожки. Денег на их строительство пока нет

Проекты двух велодорожек общей протяженностью чуть более двух километров разработали в Краснодаре. Работа ведется в рамках программы «Велогород». Она направлена на развитие инфраструктуры для велосипедов и самокатов, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на городскую администрацию.

Обе велодорожки спроектированы в Фестивальном микрорайоне. Одна по улице Яна Полуяна от Ковалева до Тургенева, вторая по улице Карла Маркса от Красных Партизан до Калинина.

«Их общая протяженность — около 2,1 км. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования их обустройства», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

О планах по реализации проекта «Велогород» мэрия Краснодара сообщила в 2021 году. Он разбит на шесть этапов — от Западного обхода до Фестивального микрорайона, затем — по улицам Тургенева и Карла Маркса до Юбилейного микрорайона и по Кубанской Набережной до Постовой.

Сейчас в городе по данным городской администрации 10 веломаршрутов протяженностью около 30 км. К 2034 году в городе хотят обустроить более 100 км велодорожек. О том какими они должны быть Юга.ру рассказали краснодарские урбанисты.