В Краснодаре построят бизнес-центр рядом с Всесвятским кладбищем

Восьмиэтажный деловой центр строят на улице Рашпилевской, 175. Работы там начались в марте 2022 года, а закончить их планируют к концу 2023, сообщил РБК Краснодар.

Площадь застройки составляет 13,7 тыс. кв. метров. Объект займет участки на Рашпилевской, 175 и 177. Разрешение на строительство городская администрация выдала в ноябре 2020 года. Истекает срок действия в 2024 году.

Перед началом строительства компания ООО «Доминион-Юг» долго судилась с мэрией Краснодара. Застройщику запретили возводить объект и в 2017 году он обратился в суд, чтобы отказ признали незаконным. Решение вынесли в пользу компании и власти обжаловали его.

В 2019 году застройщик обратился в арбитраж, чтобы отказ признали незаконным. Тогда в пакете документов не было актуального градостроительного плана и в исковых требованиях отказали. Но в последствии компании удалось добиться разрешения на строительство.

На этом споры не завершились. В 2018 году мэрия потребовала от застройщика уменьшить этажность здания. Ограничения заложили в проект исторического поселения Краснодара. Но компании удалось добиться разрешения на строительство в первоначальной редакции.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре заморозили строительство аквапарка на Затоне. Одной из причин такого решения является необходимость проработки дополнительной экономической рентабельности.