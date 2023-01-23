Стало известно, сколько отелей в Краснодарском крае работают по системе «Всё включено»

Краснодарский край

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  • Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о введении федерального стандарта для отелей на курортах региона

Он касается гостиниц, работающих по системе «Всё включено» и «Ультра всё включено», в регионе таких 80. Стандарт, включающий перечень обязательных требований, разработали год назад. По словам Кондратьега, это сделали для комфорта гостей и жителей края.

Стандарт устанавливает требования в части номерного фонда, питания, инфраструктуры, развлекательных мероприятий, спортивных и детских услуг, бассейнов и аквапарков.

«Сейчас на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным. Многие положения наших стандартов легли в основу федеральных. Уверен, это позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что отели, работающие по системам «Всё включено» и «Ультра всё включено», наиболее востребованные среди туристов. В низкий сезон их заполняемость выше на 15%, а в высокий — на 20%.

По данным туроператоров, такой вид отдыха запрашивают более 60% туристов. И эта цифра постоянно растёт. Несмотря на необходимые для перехода на новый стандарт затраты, продажи возрастают на 20%, а коэффициент повторных покупок увеличивается на 10%.

Как писали Юга.ру, после новогодних каникул стоимость проживания в отелях Сочи упала почти на 40%. Средняя стоимость сейчас — 4 300 рублей за сутки.

В Новороссийске в конце декабря начали устанавливать забор около братской могилы, чтобы построить гостиницу. Однако позже стало известно, что администрация города не выдавала разрешения на возведение объектов на участке.

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