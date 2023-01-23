В Краснодаре всю неделю принимают замечания и предложения по проекту новой трамвайной ветки в район «Немецкой деревни»

Ознакомиться с документом можно на экспозициях в городе или на сайте мэрии

Власти Краснодара представили проект строительства трамвайной ветки от Западного депо вдоль улиц Круговой и Красных Партизан до Западного Обхода. Новый трамвайный маршрут до ЖК «Немецкая деревня» составит 14,6 км.

Общественные обсуждения начались 23 января, комментарии жителей города принимают до 29 января включительно. Проект мэрия опубликовала на своём официальном сайте.

Ознакомиться с материалами можно и очно по нескольким адресам: на Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, а также на Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

В городе должна появиться дополнительная трамвайная линия от улицы Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня». Исполнитель работ ООО «Синара-ГТР Краснодар» планирует реализовать проект до конца 2024 года.

Ещё за год, до конца 2025 года, хотят построить трамвайный путь от ЖК «Немецкая деревня» до спортивного комплекса «Баскет-холл» протяжённостью 11,2 км. И ещё 9,6 км построить до конца 2026 года — от «Баскет-холла» до улицы Московской.

Замечания и предложения по проекту жители могут оставить в специальных журналах на экспозициях, еще один вариант — по электронной почте str@krd.ru. Можно отправить обычное письмо в департамент архитектуры и градостроительства (улица Коммунаров, 173).

По данным администрации, за три года город планирует купить 100 новых трамваев, 40 вагонов Краснодар должен получить в 2023 году. Юга.ру писали, что власти также планируют заменить 40% парка троллейбусов.