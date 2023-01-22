В двух ДТП в Краснодарском крае пострадали 14 человек

Вечером 21 января аварии произошли в Кущевской и Славянске-на-Кубани

В Кущевской полицейские расследуют ДТП, произошедшее в 18:30. 51-летний водитель Hyundai сбил четырех 16-летних пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу.

Несовершеннолетних госпитализировали в центральную районную больницу Кущевской с травмами различной степени тяжести.

В Славянске-на-Кубани около 20:30 водитель Nissan не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке маршрутному автобусу Hyundai, ехавшему по главной дороге.

В столкновении пострадало 10 человек: четырех пассажиров маршрутки госпитализировали в ЦРБ Славянского района, шестерым оказали медпомощь.

Об обоих происшествиях сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.