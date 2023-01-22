В Сочи анонсировали новый пешеходный маршрут из Красной Поляны в Эсто-садок
Первую очередь обещают сдать к началу нового зимнего сезона
Маршрут протяженностью 5 км должен связать посёлки Красную Поляну и Эсто-садок.
«Первую очередь — два километра — сдадим уже к старту следующего зимнего курортного сезона», — пообещал мэр города в своём телеграм-канале.
На маршруте планируют местами расширить тротуары, посадить новые деревья, установить беседка для отдыха в дороге. Будет и отдельная зона для велосипедов и электросамокатов.
Как указано в сообщении Алексея Копайгородского, проект поддержал Градостроительный совет, а эскизы мэрия согласовывает с жителями.
Также в администрации 21 января сообщили, что до 1 июня все экскурсоводы Сочи, это больше 400 человек, пройдут аттестацию и получат специальные разрешительные документы.
Ранее Юга.ру писали, что в посёлке Солохаул Лазаревского района Сочи воздушный шар с туристами застрял на высоте 2 тыс. метров. На место отправились спасатели, пострадавших в результате происшествия нет. Подробно о ситуации можно прочитать здесь.