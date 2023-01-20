В Краснодарском крае на выходных будет облачно и без осадков. Местами ожидаются туманы и гололёд

Специалисты Краснодарского ЦГМС подготовили прогноз погоды на выходные дни 21-22 января по региону

Ожидается переменная облачность без осадков, в том числе на Черноморском побережье. Местами будут туманы и гололёд. Ветер восточный 4-9 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с, в отдельных районах — до 15-18 м/с.

В субботу температура воздуха ночью +2…-3 °С, на Азовском побережье 0-5 °С, днём 5-10 °С. Местами в южной половине края воздух прогреется до 14 °С. В горах ночью -2…-7 °С, днём 3-8 °С. На Черноморском побережье ночью 3-8 °С, днём 11-16 °С.

В воскресенье ночью температура упадёт до -5 °С, а днём поднимется до 3-8 °С, местами до 11 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем 0-5 °С, на Черноморском побережье ночью 3-8 °С, днём 10-15 °С.

Ранее экологи рассказали, как изменится климат Краснодарского края через 25 лет. Регион ждут засуха, дефицит воды и отток туристов.