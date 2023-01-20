Трассу между Джубгой и Сочи планируют построить к 2028 году

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что строительство трассы от Джубги до Сочи планируют закончить в 2027-2028 годах. По его словам, решение вопроса пробок на трассе является первоочередным.

Также он рассказал, что в 2023 году планируют приступить к проектированию обхода Адлера, сообщил ТАСС.

Ранее Юга.ру писали, что трассу из Джубги в Сочи называют самой дорогой в России. Предварительная стоимость проекта на декабрь 2021 года составляла 1,4 трлн рублей.

В 2018 году проект строительства трассы планировалось разбить на четыре этапа: строительство обхода поселка Лазаревское, объезда города Туапсе и обхода Сочи. На четвертом этапе три участка хотели соединить. Строительство трассы хотели начать в 2019 году, а завершить — к 2023 году.

Протяженность обхода Адлера составляет 8,4 км. В конце мая 2022 года были практически закончены инженерные обследования на основе архивных данных. Также специалисты начали актуализировать транспортную модель. Работы ведутся совместно с Китаем. Обход станет одним из участков 100-километровой дороги к Черному морю.