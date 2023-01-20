В Краснодаре женщины стали чаще жаловаться на домогательства со стороны коллег

В Краснодаре 9% опрошенных женщин пострадали от харассмента со стороны руководства

Согласно данным сервиса SuperJob, 6% краснодарок сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, со стороны коллег — 8%. Пострадавших от харассмента женщин ещё больше — 9% от домогательств со стороны руководства и 13% со стороны коллег.

Мужчин эта тема тоже касается, хоть и в меньшей степени. С сексуальной агрессией со стороны начальства и коллег среди краснодарцев сталкивались 3% и 4% соответственно.

В разгар пандемии коронавируса в России, когда весной 2020 года многие компании переходили на удалённую работу, харассмента в трудовых коллективах в целом по стране было меньше.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году.

Ранее жительницы Краснодара жаловались на таксиста, который мастурбирует за рулём. Позже оказалось, что таких водителей несколько.