В Краснодарском крае семьи погибших военнослужащих не будут платить за детский сад
Меру поддержки введут во всех районах Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что семьи погибших военнослужащих освободят от платы за детский сад.
Меру поддержки введут во всех районах края в ближайшее время. Сейчас она действует в 21 муниципальном образовании. На эти цели в 2023 году предусмотрели 45 млн рублей.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре семьям мобилизованных краснодарцев не придется переоформлять документы для соцподдержки в 2023 году. Их продлили автоматически.
К льготам относится бесплатное питание в школах, предоставление детям 50 бесплатных поездок в месяц на транспорте КТТУ, устройство в детский сад вне очереди и перевод детей в ближайшую школу (при наличии мест).
А в Крыму участников СВО внесли в перечень льготников, имеющих право на предоставление земли. Обязательным условием для получения участка является наличие постоянной регистрации в Крыму. В случае смерти участника СВО землю могут получить родственники.