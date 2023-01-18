Уралсиб нарастил объём автокредитования в 1,2 раза за 2022 год

Показатель вырос в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом — с 24,1 до 29,2 млрд рублей. Аналогично увеличился и портфель автокредитов банка — до 28,6 млрд рублей на конец 2022 года.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и без первоначального взноса, а также премиальные тарифы.

Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, максимальный срок — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и непосредственно в офисе банка.



Требования к заемщику:

— гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;

— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

— трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.



Пакет документов для получения кредита:

— паспорт гражданина РФ;

— второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).