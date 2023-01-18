Уралсиб нарастил объём автокредитования в 1,2 раза за 2022 год
Банк Уралсиб увеличил объёмы автокредитования по итогам 2022 года
Показатель вырос в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом — с 24,1 до 29,2 млрд рублей. Аналогично увеличился и портфель автокредитов банка — до 28,6 млрд рублей на конец 2022 года.
Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Активный рост объемов обусловлен:
- расширением продуктовой линейки;
- увеличением максимального срока кредитования до 7 лет;
- улучшением кредитного процесса, значительно ускорившим принятие решений по заявкам;
- ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.
Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и без первоначального взноса, а также премиальные тарифы.
Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, максимальный срок — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и непосредственно в офисе банка.
Требования к заемщику:
— гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Пакет документов для получения кредита:
— паспорт гражданина РФ;
— второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
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Получить подробную информацию и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно также в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.