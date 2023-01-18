Между Сочи и Кавказским заповедником запустили вертолетный туристический маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Полет проходит по живописным местам Кавказского хребта и длится 15 минут

Кавказский биосферный заповедник запустил вертолетный туристический маршрут между курортами Сочи и Лагонаки. Вертолет рассчитан на пять человек, рассказал директор заповедника Сергей Шевелев.

Полет будет длится 15 минут и пройдет по местам Кавказского хребта. Во время перелета туристы смогут увидеть диких животных на заснеженных вершинах. Вертолет будет отвозить туристов на курорт и забирать обратно, сообщили «Вести Сочи».

Как писали Юга.ру, в Сочи построят 10 яхтенных марин. Их строительство предполагает запуск морского такси.

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Между Сочи и Кавказским заповедником запустили вертолетный туристический маршрут
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