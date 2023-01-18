В Новороссийске не будут строить гостиницу рядом с братской могилой

Администрация города не выдавала разрешения на строительство объектов на участке

В Новороссийске в конце декабря начали устанавливать забор около братской могилы. Жители города были обеспокоены, что на участке начнется строительство. По их словам, там установили вагончик-бытовку для строителей и привезли инструменты, писала «Наша газета».

Информацию прокомментировали в краевом оперштабе. Там рассказали, что участок рядом с братской могилой принадлежит физическому лицу. Согласно генплану, территория относится к многофункциональной общественно-деловой зоне с особыми условиями использования. Это водоохранная зона Черного моря и охранная зона памятников археологии.

«По правилам землепользования и застройки он выделен в зону общественного центра местного значения с видом разрешенного использования — «гостиничное обслуживание». При этом разрешение на строительство гостиницы или иного объекта капитального строительства на данном участке не выдавали», — добавили в оперштабе.

Кроме того, в феврале 2022 года администрации города запретили формировать земельные участки под строительство вблизи памятников истории воинской славы. А в декабре этот участок разрешили использовать для строительства сквера или бульвара.

На ситуацию вокруг братской могилы жители Новороссийска пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сообщается, что каких-либо исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводилось. Также изначально на прилегающей территории собирались строить музей. По факту произошедшего краевому СК поручили возбудить уголовное дело.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи на улице Депутатской, 10 без разрешения снесли отель «Теремок». Здание являлось памятником архитектуры и было построено в 1903 году. Краевое управление охраны культурного наследия направило в суд иск.