В Новороссийске не будут строить гостиницу рядом с братской могилой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Администрация города не выдавала разрешения на строительство объектов на участке

В Новороссийске в конце декабря начали устанавливать забор около братской могилы. Жители города были обеспокоены, что на участке начнется строительство. По их словам, там установили вагончик-бытовку для строителей и привезли инструменты, писала «Наша газета».

Информацию прокомментировали в краевом оперштабе. Там рассказали, что участок рядом с братской могилой принадлежит физическому лицу. Согласно генплану, территория относится к многофункциональной общественно-деловой зоне с особыми условиями использования. Это водоохранная зона Черного моря и охранная зона памятников археологии. 

«По правилам землепользования и застройки он выделен в зону общественного центра местного значения с видом разрешенного использования — «гостиничное обслуживание». При этом разрешение на строительство гостиницы или иного объекта капитального строительства на данном участке не выдавали», — добавили в оперштабе.

Кроме того, в феврале 2022 года администрации города запретили формировать земельные участки под строительство вблизи памятников истории воинской славы. А в декабре этот участок разрешили использовать для строительства сквера или бульвара.

На ситуацию вокруг братской могилы жители Новороссийска пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сообщается, что каких-либо исследований для установления фактических границ воинского захоронения не проводилось. Также изначально на прилегающей территории собирались строить музей. По факту произошедшего краевому СК поручили возбудить уголовное дело.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи на улице Депутатской, 10 без разрешения снесли отель «Теремок». Здание являлось памятником архитектуры и было построено в 1903 году. Краевое управление охраны культурного наследия направило в суд иск.

Новороссийск Следственный комитет Строительство

Новости

Между Сочи и Кавказским заповедником запустили вертолетный туристический маршрут
Тиньков не смог обжаловать арест 50 млн рублей в Краснодарском краевом суде
В аптеках Краснодара второй месяц нет ряда популярных европейских лекарств
В Новороссийске не будут строить гостиницу рядом с братской могилой
Строителя первого казино в «Азов-сити» объявили в международный розыск за растрату
Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, врезался в пристань в Амасру

Лента новостей

Реклама на сайте