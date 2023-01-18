Краснодарцы пожаловались на утренние пробки из-за обрезки деревьев

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В соцсетях писали, что из-за спецтехники на Восточном обходе нельзя было проехать по одной полосе

Жители Краснодара пожаловались в соцсетях на утреннюю пробку на восточном въезде в город. По их словам, затор образовался из-за обрезки деревьев.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на Восточном обходе оценивалась в 5 баллов. Затор образовался только на одной полосе. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробка была в районе улицы Мачуги, Тургеневского шоссе и Чистяковской рощи.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, сильные пробки в Краснодаре были в предновогодние дни. Заторы оценивались в 7 баллов даже днем.

Краснодар Пробки

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