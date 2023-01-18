Краснодарцы пожаловались на утренние пробки из-за обрезки деревьев
В соцсетях писали, что из-за спецтехники на Восточном обходе нельзя было проехать по одной полосе
Жители Краснодара пожаловались в соцсетях на утреннюю пробку на восточном въезде в город. По их словам, затор образовался из-за обрезки деревьев.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на Восточном обходе оценивалась в 5 баллов. Затор образовался только на одной полосе.
Также пробка была в районе улицы Мачуги, Тургеневского шоссе и Чистяковской рощи.
Как писали Юга.ру, сильные пробки в Краснодаре были в предновогодние дни. Заторы оценивались в 7 баллов даже днем.