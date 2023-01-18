Краснодарцы пожаловались на утренние пробки из-за обрезки деревьев

В соцсетях писали, что из-за спецтехники на Восточном обходе нельзя было проехать по одной полосе

Жители Краснодара пожаловались в соцсетях на утреннюю пробку на восточном въезде в город. По их словам, затор образовался из-за обрезки деревьев.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на Восточном обходе оценивалась в 5 баллов. Затор образовался только на одной полосе.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробка была в районе улицы Мачуги, Тургеневского шоссе и Чистяковской рощи.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»