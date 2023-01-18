Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев

За 2022 год россияне купили в Турции жилья больше, чем за последние 6 лет

На жителей РФ в 2022 году пришлось 24% сделок по покупке недвижимости в Турции. Всего россияне приобрели 16,3 тыс. домов и квартир, сообщил РБК.

В 2021 году граждане РФ купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир, что в три раза меньше, чем в 2022. По количеству сделок прошлый год превысил результаты последних шести лет вместе взятых. С 2016 по 2021 год в Турции россияне купили 16,2 тыс. домов.

В целом спрос на жилье в Турции упал среди местного населения и вырос среди иностранцев. Основными причинами увеличения интереса к стране эксперты называют возможность получения вида на жительство или гражданства Турции при покупке недвижимости, в том числе жилой.

Доля сделок с жителями других стран выросла в общих продажах с 3,97 до 4,59%. Больше всего квартир и домов иностранцы купили в Стамбуле и Анталье и Мерсине.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края стали лидерами по инвестициям в зарубежную недвижимость. Чаще всего её покупают в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции.