В Краснодарском крае потеплеет до 17 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 18 января

В Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, воздух днем прогреется до 13 °С.

По краю преимущественно без осадков, ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С, в южной половине края 12-17 °С. В горах воздух прогреется до 5-10 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в северной части порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 11-16 °С. А в Сочи из-за теплой погоды зацвела мимоза.