В Краснодарском крае потеплеет до 17 °С

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Бочнева, Юга.ру
    © Фото Александра Бочнева, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 18 января

В Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, воздух днем прогреется до 13 °С.

По краю преимущественно без осадков, ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С, в южной половине края 12-17 °С. В горах воздух прогреется до 5-10 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в северной части порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 11-16 °С. А в Сочи из-за теплой погоды зацвела мимоза.

До 16 °С поднимется температура воздуха в Адыгее. В Лаго-Наки обещают до 11 °С и ветер до 2 м/с. Также до 16 °С потеплеет в Крыму, но местами пройдут дожди. 

Как писали Юга.ру, в горах Сочи на высоте 1,5 км возможен сход лавин

Погода

Новости

В Краснодаре на «Аватар 2» полностью выкупили VIP-зал с билетами от 1500 рублей
Строительство Фёдоровского гидроузла обойдётся в 7,35 млрд рублей
В Сочи компанию подозревают в хищении более 144 млн рублей при ремонте дороги
Краснодарцы пожаловались на утренние пробки из-за обрезки деревьев
Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев
В Краснодарском крае потеплеет до 17 °С

Лента новостей

Реклама на сайте