В Краснодарском крае потеплеет до 17 °С
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 18 января
В Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, воздух днем прогреется до 13 °С.
По краю преимущественно без осадков, ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С, в южной половине края 12-17 °С. В горах воздух прогреется до 5-10 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в северной части порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 11-16 °С. А в Сочи из-за теплой погоды зацвела мимоза.
До 16 °С поднимется температура воздуха в Адыгее. В Лаго-Наки обещают до 11 °С и ветер до 2 м/с. Также до 16 °С потеплеет в Крыму, но местами пройдут дожди.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи на высоте 1,5 км возможен сход лавин.