«Эксперт РА» подтвердил умеренно высокий уровень кредитоспособности банка РНКБ

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  • Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка РНКБ на уровне ruА+ со стабильным прогнозом

Основные факторы, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга:

  • удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ;
  • сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности;
  • адекватное качество активов и портфеля гарантий;
  • комфортная ликвидная позиция;
  • удовлетворительная оценка корпоративного управления.

Как разъясняет «Эксперт РА», ruAA+ означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры».

Эксперты установили стабильный прогноз рейтингу ruA+, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

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Как писали Юга.ру, «РНКБ Страхованию» впервые присвоили кредитный рейтинг на уровне А (RU).

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