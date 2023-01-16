«Эксперт РА» подтвердил умеренно высокий уровень кредитоспособности банка РНКБ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка РНКБ на уровне ruА+ со стабильным прогнозом
Основные факторы, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга:
- удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ;
- сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности;
- адекватное качество активов и портфеля гарантий;
- комфортная ликвидная позиция;
- удовлетворительная оценка корпоративного управления.
Как разъясняет «Эксперт РА», ruAA+ означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры».
Эксперты установили стабильный прогноз рейтингу ruA+, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Как писали Юга.ру, «РНКБ Страхованию» впервые присвоили кредитный рейтинг на уровне А (RU).