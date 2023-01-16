В Краснодаре 18 января пройдет ночной заезд на велосипедах

Участники проедут больше 35 километров по улицам города

В 20:00 18 января велосипедисты Краснодара соберутся на Пушкинской площади, старт ночного заезда запланирован на 21:00. Протяженность маршрута — больше 35 километров. Участники проедут по Кубанской набережной, улицам Тургенева, Дзержинского, Российской и Ставропольской.

В городском сообществе «ВелоРайд Краснодар» сообщили, что участие в заезде бесплатное и не требует регистраций.

С правилами можно ознакомиться здесь.