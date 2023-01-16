В Краснодаре 18 января пройдет ночной заезд на велосипедах
Участники проедут больше 35 километров по улицам города
В 20:00 18 января велосипедисты Краснодара соберутся на Пушкинской площади, старт ночного заезда запланирован на 21:00. Протяженность маршрута — больше 35 километров. Участники проедут по Кубанской набережной, улицам Тургенева, Дзержинского, Российской и Ставропольской.
В городском сообществе «ВелоРайд Краснодар» сообщили, что участие в заезде бесплатное и не требует регистраций.
С правилами можно ознакомиться здесь.
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