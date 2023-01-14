«Победа» пересмотрит нормы провоза ручной клади. Правила компании суд признал незаконными
Решение принял Верховный Суд России
«Победа», как постановил суд, незаконно установила известные всем нормы провоза ручной клади. Авиакомпания требует от пассажиров уместить вещи в «проверочный ящик» габаритами 36х30х27 см, вес ручной клади при этом не имеет значения.
В суде сослались на федеральные правила для невозвратных тарифов. Они гласят, что авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом как минимум до 5 кг, а сверх этого разрешать провозить ряд вещей из утвержденного правилами списка (дамские сумки и портфели и т. п.).
14 января в авиакомпании прокомментировали решение суда изданию РБК.
«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сказали в компании.
Напомним, в сентябре 2022 Арбитражный суд Московского округа уже предписывал перевозчику устранить расхождения в нормах, но авиакомпания с этим не согласилась и подала кассационную жалобу. Верховный суд обращение рассмотрел и отказал в удовлетворении. Дело тянулось с 2021 года.
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