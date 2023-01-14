«Победа» пересмотрит нормы провоза ручной клади. Правила компании суд признал незаконными

«Победа», как постановил суд, незаконно установила известные всем нормы провоза ручной клади. Авиакомпания требует от пассажиров уместить вещи в «проверочный ящик» габаритами 36х30х27 см, вес ручной клади при этом не имеет значения.

В суде сослались на федеральные правила для невозвратных тарифов. Они гласят, что авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом как минимум до 5 кг, а сверх этого разрешать провозить ряд вещей из утвержденного правилами списка (дамские сумки и портфели и т. п.).

14 января в авиакомпании прокомментировали решение суда изданию РБК.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сказали в компании.

Напомним, в сентябре 2022 Арбитражный суд Московского округа уже предписывал перевозчику устранить расхождения в нормах, но авиакомпания с этим не согласилась и подала кассационную жалобу. Верховный суд обращение рассмотрел и отказал в удовлетворении. Дело тянулось с 2021 года.

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