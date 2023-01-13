В России хотят сделать обязательным «трудовое воспитание» в школах

«Трудовое воспитание» есть и сейчас, но только добровольное. В Госдуме обсуждают внесение его в школьную программу

В Госдуме обсуждают обязательное трудовое воспитание в школах, сообщили «Известия». В комитете по просвещению пояснили, что речь идёт о дежурствах по классу и школе, работе на пришкольной территории.

«Возможности привлечения к общественно-полезному труду в школе не хватает. Учителя должны иметь право привлекать детей к труду, даже наказывать их, например, теми же общественно-полезными работами», — заявила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ч. 4 ст. 34 федерального закона «Об образовании» запрещает привлекать детей к деятельности вне учебного плана без согласия родителей и их самих. Депутаты предлагают изменить формулировку статьи, но не собираются отменять сбор согласий законных представителей школьников на труд. Ответственными за разработку трудовых программ хотят сделать образовательные учреждения и учителей, свои рекомендации может оформить и Минобр. При распределении нагрузки преподаватели также должны учитывать возрастные особенности и состояние здоровья школьника.

С инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ноябре 2022 года, подчеркнув, что в школе «ребёнок должен вырасти настоящим гражданином». Идею поддержал министр образования Сергей Кравцов. Поправки хотят подготовить к весенним заседаниям парламента, чтобы в новом учебном году они уже могли вступить в силу.