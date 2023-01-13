Больше половины краснодарцев против выходного в старый Новый год. А каждый четвёртый собирается отмечать праздник

За дополнительный выходной чаще выступают сотрудники до 34 лет

Согласно результатам опроса сервиса Superjob, 54% краснодарцев против выходного на старый Новый год. Отмечать праздник планируют 24% жителей краевой столицы.

Горожане планируют провести праздник в домашней обстановке за скромным чаепитием. На работе отмечать этот день будут только 7%. Большинство из них также ограничится чаем со сладостями.

За дополнительный выходной проголосовали 33% краснодарцев. Чаще такую позицию занимают работники до 34 лет.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на старый Новый год пройдет плейбек-перформанс от театра «Всегда». Начало мероприятия в 20:00.