Больше половины краснодарцев против выходного в старый Новый год. А каждый четвёртый собирается отмечать праздник

Краснодарский край

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  • © flickr.com, Фото Сергея Чернякова
    © flickr.com, Фото Сергея Чернякова

За дополнительный выходной чаще выступают сотрудники до 34 лет

Согласно результатам опроса сервиса Superjob, 54% краснодарцев против выходного на старый Новый год. Отмечать праздник планируют 24% жителей краевой столицы.

Горожане планируют провести праздник в домашней обстановке за скромным чаепитием. На работе отмечать этот день будут только 7%. Большинство из них также ограничится чаем со сладостями.

За дополнительный выходной проголосовали 33% краснодарцев. Чаще такую позицию занимают работники до 34 лет. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на старый Новый год пройдет плейбек-перформанс от театра «Всегда». Начало мероприятия в 20:00.

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