«Русфонд» собирает 207,5 тыс. рублей на сверхмощные слуховые аппараты для шестимесячного Мирона из Краснодара

«Позже я заметила, что малыш не реагирует даже на громкие звуки. На приеме у сурдолога стало понятно, что у сына двусторонняя тугоухость самой тяжелой степени. Наша семья умеет справляться с этим недугом: Мироша унаследовал его от нас с мужем, несмотря на благоприятный прогноз врачей. Мы получили профессии, работаем. Мы готовы сделать всё возможное, чтобы Мироша нормально развивался, жил полноценной жизнью», — говорит мама Виктория Крахмалова.

Мирон Крахмалов родился полгода назад и сначала развивался как обычный малыш: вовремя научился держать голову, узнавать маму с папой, улыбаться.

Мироше нужны сверхмощные слуховые аппараты, которые государство не выдаёт. С протезами малыш начнёт различать звуки и повторять их. Семья не может купить аппараты самостоятельно — слишком дорого. Собрать 207,5 тыс. рублей помогает «Русфонд».

«В 2023 году Мирону проведут кохлеарную имплантацию на одно ухо. Чтобы до операции ребёнок учился слышать, а неоперированное ухо воспринимало окружающие звуки, мальчик нуждается в слухопротезировании цифровым многоканальным сверхмощными программируемыми слуховыми аппаратами», — подчеркнула сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.

Адаптироваться к жизни Мироше помогают не только родители, но и молодая активная бабушка Светлана.

«Она прошла этот путь в «стране глухих» с дочерью и готова повторить с обожаемым внуком», — говорят в «Русфонде»