«Малыш не реагирует даже на громкие звуки». Мирону из Краснодара нужны сверхмощные слуховые аппараты
«Русфонд» собирает 207,5 тыс. рублей на сверхмощные слуховые аппараты для шестимесячного Мирона из Краснодара
Мирон Крахмалов родился полгода назад и сначала развивался как обычный малыш: вовремя научился держать голову, узнавать маму с папой, улыбаться.
«Позже я заметила, что малыш не реагирует даже на громкие звуки. На приеме у сурдолога стало понятно, что у сына двусторонняя тугоухость самой тяжелой степени. Наша семья умеет справляться с этим недугом: Мироша унаследовал его от нас с мужем, несмотря на благоприятный прогноз врачей. Мы получили профессии, работаем. Мы готовы сделать всё возможное, чтобы Мироша нормально развивался, жил полноценной жизнью», — говорит мама Виктория Крахмалова.
Мироше нужны сверхмощные слуховые аппараты, которые государство не выдаёт. С протезами малыш начнёт различать звуки и повторять их. Семья не может купить аппараты самостоятельно — слишком дорого. Собрать 207,5 тыс. рублей помогает «Русфонд».
«В 2023 году Мирону проведут кохлеарную имплантацию на одно ухо. Чтобы до операции ребёнок учился слышать, а неоперированное ухо воспринимало окружающие звуки, мальчик нуждается в слухопротезировании цифровым многоканальным сверхмощными программируемыми слуховыми аппаратами», — подчеркнула сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.
Адаптироваться к жизни Мироше помогают не только родители, но и молодая активная бабушка Светлана.
«Она прошла этот путь в «стране глухих» с дочерью и готова повторить с обожаемым внуком», — говорят в «Русфонде»
Как помочь Мирону?
Вы можете присоединиться к сбору: для этого отправьте любую сумму на сайте фонда, с помощью QR-кода, в приложении банка или с помощью СМС на номер 5542 с суммой в тексте сообщения. Можно оформить пожертвование от юридического лица. Все способы ищите здесь.
В «Русфонде» рассказали, что все сборы, которые открывали для детей Краснодарского края в 2022 году, успешно завершили. Ребята уже получают лечение или готовятся к операциям. Клиники работают с фондом, не дожидаясь оплаты, по гарантийным письмам — чтобы не терять драгоценные дни детства. Читатели Юга.ру помогли многим подопечным «Русфонда»: например, слуховые аппараты получила Вика Гунченко, а Тёме Бурову оплатили лечение пороков развития костей.