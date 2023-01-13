«Малыш не реагирует даже на громкие звуки». Мирону из Краснодара нужны сверхмощные слуховые аппараты

Краснодарский край

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  • Мирон Крахмалов © Фото из архива семьи
    Мирон Крахмалов © Фото из архива семьи

«Русфонд» собирает 207,5 тыс. рублей на сверхмощные слуховые аппараты для шестимесячного Мирона из Краснодара

Мирон Крахмалов родился полгода назад и сначала развивался как обычный малыш: вовремя научился держать голову, узнавать маму с папой, улыбаться.

«Позже я заметила, что малыш не реагирует даже на громкие звуки. На приеме у сурдолога стало понятно, что у сына двусторонняя тугоухость самой тяжелой степени. Наша семья умеет справляться с этим недугом: Мироша унаследовал его от нас с мужем, несмотря на благоприятный прогноз врачей. Мы получили профессии, работаем. Мы готовы сделать всё возможное, чтобы Мироша нормально развивался, жил полноценной жизнью», — говорит мама Виктория Крахмалова. 

Мироше нужны сверхмощные слуховые аппараты, которые государство не выдаёт. С протезами малыш начнёт различать звуки и повторять их. Семья не может купить аппараты самостоятельно — слишком дорого. Собрать 207,5 тыс. рублей помогает «Русфонд». 

«В 2023 году Мирону проведут кохлеарную имплантацию на одно ухо. Чтобы до операции ребёнок учился слышать, а неоперированное ухо воспринимало окружающие звуки, мальчик нуждается в слухопротезировании цифровым многоканальным сверхмощными программируемыми слуховыми аппаратами», — подчеркнула сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова. 

Адаптироваться к жизни Мироше помогают не только родители, но и молодая активная бабушка Светлана. 

«Она прошла этот путь в «стране глухих» с дочерью и готова повторить с обожаемым внуком», — говорят в «Русфонде»

QR-код для пожертвования Мирону

QR-код для пожертвования Мирону

Как помочь Мирону?

Вы можете присоединиться к сбору: для этого отправьте любую сумму на сайте фонда, с помощью QR-кода, в приложении банка или с помощью СМС на номер 5542 с суммой в тексте сообщения. Можно оформить пожертвование от юридического лица. Все способы ищите здесь

В «Русфонде» рассказали, что все сборы, которые открывали для детей Краснодарского края в 2022 году, успешно завершили. Ребята уже получают лечение или готовятся к операциям. Клиники работают с фондом, не дожидаясь оплаты, по гарантийным письмам — чтобы не терять драгоценные дни детства. Читатели Юга.ру помогли многим подопечным «Русфонда»: например, слуховые аппараты получила Вика Гунченко, а Тёме Бурову оплатили лечение пороков развития костей. 

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Русфонд

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