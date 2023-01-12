Краснодарец убил кошку во время видеозвонка. Все произошло на глазах у детей

О произошедшем стало известно из соцсетей. Телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал запись видеозвонка якобы бывших мужа и жены. Во время разговора женщина возмущалась, что мужчина не помогает детям, а хвастается перед ними породистым котом и ёлкой.

Это разозлило мужчину. Он убил животное, после чего навел камеру на окровавленный труп.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в полиции зарегистрировали происшествие и начали разыскивать мужчину.

Как писали Юга.ру, весной 2021 года в поселке Яблоновском под Краснодаром мужчина убил собаку из ружья на глазах у ребенка. В прокуратуре возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего).