За 2022 год миграция из Краснодарского края за границу выросла в два раза

В январе-октябре 2022 года за границу уехали почти 22,5 тыс. жителей Краснодарского края

Краснодарстат опубликовал данные, по которым с января по октябрь 2022 года из Краснодарского края за границу уехало в 2,2 раза больше жителей, чем в тот же период 2021-го.

В первые 10 месяцев 2022 года международная миграция из Краснодарского края составила 22 437 человек (в 2021-м — 10 165). Подавляющее большинство россиян покидали Кубань в «страны СНГ».