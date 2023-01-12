За 2022 год миграция из Краснодарского края за границу выросла в два раза
В январе-октябре 2022 года за границу уехали почти 22,5 тыс. жителей Краснодарского края
Краснодарстат опубликовал данные, по которым с января по октябрь 2022 года из Краснодарского края за границу уехало в 2,2 раза больше жителей, чем в тот же период 2021-го.
В первые 10 месяцев 2022 года международная миграция из Краснодарского края составила 22 437 человек (в 2021-м — 10 165). Подавляющее большинство россиян покидали Кубань в «страны СНГ».
Сбежали или релоцировались:
При этом в Краснодарский край прибыли 22 386 иностранцев — это число почти не изменилось по сравнению с 2021 годом. Как и в случае с выезжающими, большинство приезжих — из постсоветских стран.
Аналитики отметили, что за 2022 год общий миграционный прирост населения края снизился в 2,8 раза — на 22 749 человек. Переезды по региону сократились на 15,1%, а из других регионов РФ в Краснодарский край приехало на 13,5% меньше человек — 73 929 в 2022 году вместо 85 399 в 2021-м.
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