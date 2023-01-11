Единственный разрешённый коптер над Кубанью. Космонавт показал Краснодарский край с борта МКС
Лётчик-космонавт Олег Артемьев 11 января поделился видео с видами курортов Краснодарского края с борта Международной космической станции
В ролике можно увидеть Новороссийск, Геленджик, Джубгу, Криницу, Лермонтово, Сочи, Туапсе.
«Вот такой красивый Краснодарский край», — подытожил Артемьев и спросил у читателей своего телеграм-канала, нашли ли они свои населённые пункты.
В комментариях одни пользователи поблагодарили космонавта за предоставленное видео, другие попросили снять подобный ролик о Красноярском и Алтайском краях, а также полуострове Ямал.
Ранее Юга.ру показывали, как выглядит с высоты птичьего полета главный парк Карасунского округа — «Солнечный остров».
Напомним, в Краснодарском крае запретили полёты гражданских беспилотников с 12 декабря. Исключение сделали только для дронов, используемых органами власти или по их нуждам.