Единственный разрешённый коптер над Кубанью. Космонавт показал Краснодарский край с борта МКС

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала космонавта Олега Артемьева
    © Скриншот видео из телеграм-канала космонавта Олега Артемьева

Лётчик-космонавт Олег Артемьев 11 января поделился видео с видами курортов Краснодарского края с борта Международной космической станции

В ролике можно увидеть Новороссийск, Геленджик, Джубгу, Криницу, Лермонтово, Сочи, Туапсе.

«Вот такой красивый Краснодарский край», — подытожил Артемьев и спросил у читателей своего телеграм-канала, нашли ли они свои населённые пункты.

В комментариях одни пользователи поблагодарили космонавта за предоставленное видео, другие попросили снять подобный ролик о Красноярском и Алтайском краях, а также полуострове Ямал.

Ранее Юга.ру показывали, как выглядит с высоты птичьего полета главный парк Карасунского округа — «Солнечный остров». 

Напомним, в Краснодарском крае запретили полёты гражданских беспилотников с 12 декабря. Исключение сделали только для дронов, используемых органами власти или по их нуждам.

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