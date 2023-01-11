Единственный разрешённый коптер над Кубанью. Космонавт показал Краснодарский край с борта МКС

В ролике можно увидеть Новороссийск, Геленджик, Джубгу, Криницу, Лермонтово, Сочи, Туапсе.

«Вот такой красивый Краснодарский край», — подытожил Артемьев и спросил у читателей своего телеграм-канала, нашли ли они свои населённые пункты.

В комментариях одни пользователи поблагодарили космонавта за предоставленное видео, другие попросили снять подобный ролик о Красноярском и Алтайском краях, а также полуострове Ямал.