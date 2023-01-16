Краснодарцы смогут отправлять посылки в другие города через «Яндекс Доставку»

«Яндекс Доставка» предложила малому бизнесу и частным лицам отправлять посылки в другие города через приложение

«Яндекс» запустил сервис междугородней доставки более чем в 100 городов России в приложении «Яндекс Go». Сервис доступен для частных лиц и предпринимателей.

Чтобы отправить посылку в другой город, нужно выбрать тариф «Пункты выдачи» в приложении «Яндекс Go», далее — адреса удобных ПВЗ для отправки и получения заказа и размер коробки.



В пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета» посылку бесплатно упакуют и отправят адресату. И отправитель, и получатель смогут отслеживать ее статус в приложении.

© Изображение предоставлено пресс-службой компании «Яндекс Доставка»

Цены на доставку между пунктами выдачи фиксированы и не зависят от спроса и погоды. На тариф влияют только город доставки и размер посылки.

Например, доставка небольшой посылки из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 280 рублей, в Ростов-на-Дону, Самару и Ставрополь — 290 рублей, в Екатеринбург — 330 рублей.

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Новая услуга «Яндекс Доставки» пригодится предпринимателям, которые хотят расширить географию продаж и найти новых покупателей: небольшим продавцам, мастерам, которые делают косметику, бижутерию, игрушки, шьют и вяжут вещи на заказ.

Сервис поможет также в случае, если нужно отправить подарок или документы родственникам в другой город.

В 2023 году посылки между городами можно будет отправлять от двери до двери — то есть непосредственно с адреса отправителя по адресу получателя.