Краснодарцы смогут отправлять посылки в другие города через «Яндекс Доставку»
«Яндекс Доставка» предложила малому бизнесу и частным лицам отправлять посылки в другие города через приложение
«Яндекс» запустил сервис междугородней доставки более чем в 100 городов России в приложении «Яндекс Go». Сервис доступен для частных лиц и предпринимателей.
Чтобы отправить посылку в другой город, нужно выбрать тариф «Пункты выдачи» в приложении «Яндекс Go», далее — адреса удобных ПВЗ для отправки и получения заказа и размер коробки.
В пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета» посылку бесплатно упакуют и отправят адресату. И отправитель, и получатель смогут отслеживать ее статус в приложении.
Цены на доставку между пунктами выдачи фиксированы и не зависят от спроса и погоды. На тариф влияют только город доставки и размер посылки.
Например, доставка небольшой посылки из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 280 рублей, в Ростов-на-Дону, Самару и Ставрополь — 290 рублей, в Екатеринбург — 330 рублей.
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Новая услуга «Яндекс Доставки» пригодится предпринимателям, которые хотят расширить географию продаж и найти новых покупателей: небольшим продавцам, мастерам, которые делают косметику, бижутерию, игрушки, шьют и вяжут вещи на заказ.
Сервис поможет также в случае, если нужно отправить подарок или документы родственникам в другой город.
В 2023 году посылки между городами можно будет отправлять от двери до двери — то есть непосредственно с адреса отправителя по адресу получателя.
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