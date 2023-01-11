В центре Краснодара женщина в мороз разгуливала голышом с религиозной литературой

Фотографии и видео с голой женщиной, которая босиком в мороз прогуливается по центру Краснодара, появились в городских пабликах 10 января.

Краснодарский блогер, который застал женщину у светофора напротив ТЦ «Галерея», написал, что «в руках у неё была религиозная литература».

На фото и видео видно, что на помощь женщине прибыли полицейские. В управлении МВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что в отдел 10 января поступило сообщение от очевидцев, на которое сотрудники среагировали.

«По прибытию на место стражи правопорядка задержали указанную гражданку, которой оказалась 41-летняя местная жительница. С учётом её состояния и особенностей здоровья краснодарка была передана медицинским работникам», — рассказали в пресс-службе.

В июле Юга.ру рассказывали о двух голых мужчинах. Один из них гулял по пляжу в Туапсе, а второй попал в кадр камеры видеонаблюдения, когда оставлял записку на двери квартиры.