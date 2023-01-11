В Краснодаре на улице Зиповской перекроют движение в одну сторону

С вечера 11 января проехать от ул. Московской можно будет только в сторону ул. им. Байбакова

В администрации Краснодара рассказали о реконструкции ул. Зиповской на участке от ул. им. Байбакова до ул. Московской на протяжении 483 метров. Строители должны расширить проезжую часть до четырёх полос — запланирована дорога шириной 14 метров, тротуары по 3 метра и велодорожки шириной 1,5 метра. Проект предусматривает освещение по периметру дороги и переустройство инженерных сетей.

Движение для автомобилей перекроют вечером 11 января, на следующий день начнут работы.

От ул. им. Байбакова до ул. Московской организуют одностороннее движение в сторону ул. им. Байбакова. На участке, где пройдёт реконструкция, должен появиться ещё один пешеходный переход, две остановки для общественного транспорта и парковочные места.

Завершить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

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