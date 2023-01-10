Туры в Анапу и Сочи вошли в топ самых дорогих в 2022 году

Аналитики Ассоциации туроператоров составили рейтинг и выяснили, что в 2022 году самые дорогие туры продали в Анапу, Сочи и Кавминводы. В топ-10 также вошли Москва и Алтай.

Один из самых дорогих туров купила семья из шести человек. Поездка на 11 ночей в Анапу стоила им 1,3 млн рублей. Они отдыхали в апартаментах Utesov Hotel Vysokiy Bereg Anapa. Перелет семья оплачивала отдельно.

В Сочи туроператоры продали четыре премиальных тура. За один из них пара заплатила 1,5 млн рублей. Туристы 28 дней отдыхали в отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA.

Еще один 28-дневный пакетный тур обошелся семье из трех человек в 1,9 млн рублей. В стоимость вошло проживание в двухместном номере стандарт с видом на море и завтраками в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia, а также авиабилеты бизнес класса и индивидуальный трансфер.

Такую же сумму за 9-дневный отдых в Radisson Collection Paradise Resort & SPA заплатила семья из четырех человек. Они жили в президентском сьюте с завтраками. Перелет туристы оплачивали сами.

Самый дорогой отдых в Сочи обошелся почти в 2,4 млн рублей семье из семи человек. В цену было включено проживание в отелях Radisson Collection Paradise Resort & SPA и «Газпром Гранд Отель Поляна», а также индивидуальные трансферы. Количество дней не уточняется.

Также в рейтинг попал санаторий в Кисловодске. За 21-дневный отдых там семейная пара заплатила более 1 млн рублей. Возглавил топ речной круиз по Енисею. За него компания из 7 человек, выкупив 4 каюты, заплатила 3,5 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край стал одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. По предварительным оценкам, в регионе отдохнули 17 млн человек.