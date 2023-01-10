На Госуслугах теперь можно оформить электронный полис ОМС. Обращаться в страховую компанию больше не нужно
Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно на портале Госуслуги
Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не обязательно. Достаточно показать цифровой документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные подтянутся автоматически из личного кабинета.
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Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Подать заявление можно тут, документ будет готов в течение одного рабочего дня. Чтобы оформить полис ребёнку, потребуются только данные его свидетельства о рождении.
При необходимости можно будет поменять регион и страховую компанию, приостановить и возобновить действие полиса. Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Для тех, кто переезжает, такого ограничения нет.
Как писали Юга.ру, на Госуслугах запустили приём заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных.