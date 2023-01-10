Официанты получили более 3 млн рублей чаевых через сервис РНКБ

После запуска сервиса безналичного перевода чаевых от РНКБ и платежной системы «Мир» летом 2022 года сотрудники общепита получили на личные банковские карты около 3,4 млн рублей

Сервис позволяет объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже. Сумму чаевых клиент определяет самостоятельно.

Услугу электронных чаевых от РНКБ используют уже более 550 заведений общественного питания в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Сервис действует при оплате картами российских банков и доступен владельцам заведений, которые пользуются платежными терминалами банка РНКБ.

По данным РНКБ, в 2022 году сотрудникам кафе и ресторанов начислили электронные чаевые более 20 тыс. раз. Средний чек — около 160 рублей. Электронные чаевые чаще всего получали официанты в Ялте, Симферополе, Керчи и Севастополе. В ноябре посетители кафе однажды оставили чаевые на сумму 5 тыс. рублей в Феодосии, а самые крупные чаевые начислили в августе официанту ресторана в Ялте — 8096 рублей.

«Теперь гости кафе и ресторанов могут не тратить время на поиск наличных денег ни для оплаты счета, ни для чаевых, это экономит время и увеличивает уровень комфорта клиентов. Мы надеемся, что со временем все предприятия, работающие в сфере общественного питания, оценят преимущества этого сервиса», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу. Таким образом, при оформлении кредитных продуктов в РНКБ зачисления чаевых на карту учтут при расчёте кредитного лимита.