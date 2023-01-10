Глава Кавказского района извинился за полет на отдых на вертолете. Видеозапись вызвала скандал в сети

Он сказал, что перелет был оплачен официально

Глава Кавказского района Виталий Очкаласов прокомментировал видео из отпуска на Красной Поляне. Он подтвердил, что действительно отдыхал с семьей в крае и понимает «возможное раздражение, которое могла вызвать видеозапись».

По его словам, вертолет принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Он отметил, что перелет оплатил официально в рамках закона, а видео не выкладывали в сеть ни он, ни дочь.

«Досадно, что кадры нашей семейной жизни стали достоянием общественности. Приношу извинения всем, у кого произошедшее могло вызвать неприятное впечатление», — написал Очкаласов в своем телеграме.

Видео с отдыха Очкаласова появилось в сети накануне. На кадрах он вместе со своей семьей вылетел на отдых на двух вертолетах. В том числе дочь чиновника — депутат Законодательного собрания Кубани Татьяна Очкаласова.

Как написал портал 93.ru, семья чиновника арендовала воздушные судна Eurocopter AS350 и Eurocopter EC-130. Эти вертолеты есть в авиапарке сочинского центра «Солярис», который попал на видео. Согласно прайсу, стоимость часа аренды составляет 210 тыс. рублей.

Отпуск был запланирован на Красной Поляне. Видео выложил в инстаграме (запрещен на территории РФ) пользователь Senia_001rus. Сообщается, что аккаунт принадлежит сыну Очкаласова — Семену.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Семен Очкаласов участвовал в смертельном ДТП, которое произошло в 2013 году в Кропоткине. Тогда на встречной полосе столкнулись автомобили Porsche Panamera и ВАЗ-3107. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. За рулем иномарки находился сын депутата. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Новая газета Кубани» сообщала, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц). Но позже дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.