В Краснодарском крае появился второй вертолёт санавиации

Об этом 10 января в своём телеграм-канале рассказал губернатор Кубани.

«У краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского появился ещё один вертолет санавиации. Он оборудован медицинским модулем с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе и ИВЛ. А небольшие габариты позволяют новой «реанимации» приземляться в труднодоступных местах и на необорудованные площадки», — написал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в 2022 году санавиация края совершила больше 250 вылетов к пациентам в разные точки региона. Глава администрации рассказал, что круглосуточно в отделении краевого медцентра дежурят доктора 18 специальностей, среди которых хирурги, нейрохирурги, анестезиологи и травматологи.

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