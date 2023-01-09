«Ласточка» из Ростова сломалась по пути в аэропорт Сочи

Поезд около двух часов стоял в лесу без отопления

Поздно вечером 8 января «Ласточка» Ростов — Аэропорт Сочи сломалась между Туапсе и Горячим Ключом. Поезд стоял несколько часов посреди леса без отопления, сообщили пассажиры в телеграм-канале «Туподар Краснодар».

В пресс-службе СКЖД сообщили, что в 22:20 поезд остановился на участке между станциями Афапостик и Чинары по техническим причинам. Журнлисту Юга.ру уточнили, что «Ласточка» простояла порядка двух часов.

Также из-за этого задержали поезда Адлер — Москва, «Ласточку» Имеретинский Курорт — Краснодар, Сухум — Москва, и Роза Хутор — Ростов.

Как писали Юга.ру, летом 2022 года по пути в Сочи задержали 25 поездов. На участке железнодорожных путей сошел Сель.