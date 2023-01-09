В Сочи откроется музей городской архитектуры

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского

В Сочи весной откроется региональный филиал московского музея имени Алексея Щусева

Он расположился в здании насосной станции у морвокзала. В музее городской архитектуры жители и гости курорта смогут познакомиться с историей развития Сочи, увидеть проекты знаменитых зданий. На втором этаже будут проходить заседания градостроительного совета.

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский, академик Щусев лично участвовал в масштабной планировке города в 30-е годы прошлого века, по его проекту построили один из санаториев.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского
  • © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот фото из телеграм-канала Алексея Копайгородского

Как писали Юга.ру, в Новороссийске открыли интерактивный музей российской космонавтики. Среди экспонатов — марки, памятные монеты, скафандры.

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