В Сочи откроется музей городской архитектуры

Он расположился в здании насосной станции у морвокзала. В музее городской архитектуры жители и гости курорта смогут познакомиться с историей развития Сочи, увидеть проекты знаменитых зданий. На втором этаже будут проходить заседания градостроительного совета.

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский, академик Щусев лично участвовал в масштабной планировке города в 30-е годы прошлого века, по его проекту построили один из санаториев.