В Сочи откроется музей городской архитектуры
В Сочи весной откроется региональный филиал московского музея имени Алексея Щусева
Он расположился в здании насосной станции у морвокзала. В музее городской архитектуры жители и гости курорта смогут познакомиться с историей развития Сочи, увидеть проекты знаменитых зданий. На втором этаже будут проходить заседания градостроительного совета.
Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский, академик Щусев лично участвовал в масштабной планировке города в 30-е годы прошлого века, по его проекту построили один из санаториев.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске открыли интерактивный музей российской космонавтики. Среди экспонатов — марки, памятные монеты, скафандры.
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