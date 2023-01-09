В Краснодаре авария на теплосетях, из-за ремонта закрыли подземный пешеходный переход

Краснодарский край

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  • © фото с официального сайта администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-teplosetyakh-zakryt-podzemnyy-peshekhodnyy-perekhod/
    © фото с официального сайта администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-teplosetyakh-zakryt-podzemnyy-peshekhodnyy-perekhod/

В семи многоквартирных домах снижено давление в подаче тепла

Прорыв случился 8 января на теплосетях в районе пересечения улиц Красной и Офицерской. Как сообщает мэрия Краснодара, специалисты АО «Краснодартеплосеть» начали работы перед детской поликлиникой № 5. Из-за аварии в семи многоквартирных домах снижено давление в подаче тепла.

На время ремонта в целях безопасности перекрыли подземный пешеходный переход через ул. Коммунаров в сторону железнодорожного моста.

«Пока не будет устранена авария и восстановлен спуск в переход, который поврежден из-за разрытия теплотрассы, переход будет закрыт, и жителям нужно будет пользоваться альтернативными путями», — сказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Теперь попасть на улицы Красную или Шоссе Нефтяников можно только через перекрёсток улиц Ростовское Шоссе и Зиповской. А на пути из центра Краснодара есть наземный пешеходный переход.

По данным мэрии, на месте аварии работают шесть специалистов и две единицы техники АО «Краснодартеплосеть».

Ранее Юга.ру писали, что на Крымском мосту 10 января в 3:00 введут ограничения для движения транспорта.

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В Краснодаре авария на теплосетях, из-за ремонта закрыли подземный пешеходный переход
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