Курорт «Красная Поляна» открыл горнолыжные трассы после снегопада

Краснодарский край

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  • © Фото quatroxproduction, freepik.com
    © Фото quatroxproduction, freepik.com

На курорте «Красная Поляна» впервые в сезоне открылось катание на нижних склонах

Три недели лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2300 до 1460 метров. Прошедший снегопад принёс более 50 см снега и дал возможность распределить потоки гостей между горнолыжными трассами и разгрузить канатную дорогу.

13–14 января на курорте планируют открыть трассы до отметки 960 метров, включая вечернее катание, сообщили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, 6 января на горнолыжных курортах Сочи отменили катания на большинстве трасс из-за возможного схода лавин.

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Курорт «Красная Поляна» открыл горнолыжные трассы после снегопада
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