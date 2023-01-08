В Сочи расчистили размытое после дождя русло реки

Спасатели расчистили русло реки от веток и деревьев после размытия дороги в селе Каткова Щель в Сочи

Для ликвидации последствий привлекались 8 человек и 3 единиц техники. Продолжить восстановление проезда планируют с 9 января. Эвакуация жителей не требуется — жизнеобеспечение не нарушено.

Как писали Юга.ру, дорогу размыло на улице Курганной в поселке Каткова Щель Лазаревского района 6 января из-за сильного дождя. В Краснодаре дождь серьёзно помешал автомобилистам и жителям спальных районов.