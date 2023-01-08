На Крымском мосту снова введут ограничения для транспорта

На Крымском мосту 10 января в 3:00 введут ограничения для движения транспорта

Полностью закроют автодорожную часть с 4:00 до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ, об этом сообщает Минтранс. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

В прошлом году по мосту неоднократно останавливали движение — из-за непогоды и ремонта. Движение большегрузов обещают восстановить в марте. Сейчас попасть на полуостров водители грузовиков могут на пароме или по сухопутному маршруту.