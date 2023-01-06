Под Новороссийском на озере Абрау туристов будет катать американская яхта 1937 года

В высокий сезон на озере в Абрау-Дюрсо будет курсировать яхта Franklin

Яхта будет спущена на воду в 2023 году, дату с которой она начнёт работу пока не называют.

«На территории озера Абрау начнет курсировать отреставрированная яхта Franklin. Она была спущена на воду в США в 1937 году. Вместимость судна не более 12 пассажиров. Спустя более 80 лет яхта переехала в село Абрау-Дюрсо», — рассказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Он уточнил, что особенностью поездки на яхте будет дегустация блюд и игристых вин в сочетании с прогулкой по озеру Абрау.

Летом прошлого года стало известно, что в Абрау-Дюрсо хотят построить туристический кластер за 15 млрд рублей. Деньги собираются вложить в реконструкцию центра поселка: строительство набережной и альтернативной автодороги.