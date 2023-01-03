В Краснодаре проведут бесплатную лекцию «Недетское советское детство»

Лекцию проведет филолог, культуролог, руководитель литклуба Анастасия Чернова. Событие пройдет 4 января в 16:00 в «Пустом месте» на улице Зиповская, 5/33. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться здесь.

«Когда мы говорим о детских советских книгах, сразу вспоминаются Маршак, Чуковский, Барто. Примерно один и тот же набор авторов, которых обычно читают родители малышам до сих пор, ностальгируя по своему беззаботному детству. Для большинства из нас произведения про Мойдодыра, Дядю Степу, Муху-Цокотуху, Старика Хоттабыча и прочих персонажей ассоциируются с маминым голосом и приятными эмоциями. Но что, если в этих простых и причудливых детских сюжетах писатели скрыли абсолютно недетские смыслы?» — написано в анонсе лекции.