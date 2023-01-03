В Краснодаре проведут бесплатную лекцию «Недетское советское детство»

Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

Краснодарский литературный клуб Mustread анонсировал лекцию о подтекстах детских книг Барто, Маршака и Чуковского

Лекцию проведет филолог, культуролог, руководитель литклуба Анастасия Чернова. Событие пройдет 4 января в 16:00 в «Пустом месте» на улице Зиповская, 5/33. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться здесь.

«Когда мы говорим о детских советских книгах, сразу вспоминаются Маршак, Чуковский, Барто. Примерно один и тот же набор авторов, которых обычно читают родители малышам до сих пор, ностальгируя по своему беззаботному детству. Для большинства из нас произведения про Мойдодыра, Дядю Степу, Муху-Цокотуху, Старика Хоттабыча и прочих персонажей ассоциируются с маминым голосом и приятными эмоциями. Но что, если в этих простых и причудливых детских сюжетах писатели скрыли абсолютно недетские смыслы?» — написано в анонсе лекции.

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Лектор поговорит с аудиторией об этических посылах советской детской литературы и обсудит, «какие произведения устарели, а какие позабыты зря». Также Чернова расскажет, на что шли писатели, чтоб публиковать свои тексты.

«Каково это — быть детским писателем? И почему Корней Чуковский ненавидел, когда его так называют? Почему наша Таня все еще плачет, некоторые продолжают ехать, ехать, ехать в далекие края, а прекрасное до сих пор далеко? Разберемся и поностальгируем вместе!» — гласит описание лекции.

Дети История Книги Культурное наследие Лекции Литература Образование

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