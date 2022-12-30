Время досмотра на Крымском мосту увеличилось. Пробка тоже
Для застрявших в пробке установили пункт обогрева
В Минтрансе РФ сообщили, что время досмотра транспорта по направлению в Крым увеличилось. Такая ситуация сложилась из-за количества перевозимого багажа и возросшего потока автомобилей.
На подходах к мосту установили дополнительные пункты досмотра. В ведомстве сказали, что это на 60% повысило пропускную способность со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма.
Также перед въездом со стороны Краснодарского края установили пункт обогрева. Там есть горячий чай, вода и биотуалеты.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор со стороны Краснодарского края составляет 4,9 км и оценивается в 10 баллов. Утром длина пробки составляла 3,5 км.
В соцсетях водители рассказали, что стоять в пробке приходится по 7-10 часов. Кому-то пришлось простоять 10-11 часов.
Как писали Юга.ру, очередь образовалась из-за долгого прохождения пункта досмотра. В краевом оперштабе сказали, что поток машин будет только увеличиваться.