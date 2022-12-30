Время досмотра на Крымском мосту увеличилось. Пробка тоже

В Минтрансе РФ сообщили, что время досмотра транспорта по направлению в Крым увеличилось. Такая ситуация сложилась из-за количества перевозимого багажа и возросшего потока автомобилей.

На подходах к мосту установили дополнительные пункты досмотра. В ведомстве сказали, что это на 60% повысило пропускную способность со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма.

Также перед въездом со стороны Краснодарского края установили пункт обогрева. Там есть горячий чай, вода и биотуалеты.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор со стороны Краснодарского края составляет 4,9 км и оценивается в 10 баллов. Утром длина пробки составляла 3,5 км.