Праздник к нам приходит: в Краснодаре пробки 7 баллов даже днём
«Яндекс.Карты» прогнозируют серьезные пробки до позднего вечера
Карта Краснодара в 16 часов 29 декабря уже окрасилась в оттенки красного. Улучшение дорожной ситуация до трёх баллов «Яндекс.Карты» обещают только к 20 часам.
Самые яркие районы традиционны. Серьёзные заторы этим вечером в центре города — на улице Красной в районе ТЦ «Галерея», на Рашпилевской в районе цирка, возле кинотеатра «Аврора» и дальше — в районе Чистяковской рощи. Стоят и автовладельцы на Северных мостах и улице Селёзнева, не проехать этим вечером быстро и Тургеневский мост в сторону Краснодара. Сложная ситуация и на Западном обходе.
Напомним, в Краснодаре 30 декабря с 6:00 ограничат движение автомобилей по улице им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной, и по ул. им. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Красной.