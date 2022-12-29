Праздник к нам приходит: в Краснодаре пробки 7 баллов даже днём

Карта Краснодара в 16 часов 29 декабря уже окрасилась в оттенки красного. Улучшение дорожной ситуация до трёх баллов «Яндекс.Карты» обещают только к 20 часам.

Самые яркие районы традиционны. Серьёзные заторы этим вечером в центре города — на улице Красной в районе ТЦ «Галерея», на Рашпилевской в районе цирка, возле кинотеатра «Аврора» и дальше — в районе Чистяковской рощи. Стоят и автовладельцы на Северных мостах и улице Селёзнева, не проехать этим вечером быстро и Тургеневский мост в сторону Краснодара. Сложная ситуация и на Западном обходе.