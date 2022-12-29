Праздник к нам приходит: в Краснодаре пробки 7 баллов даже днём

Краснодарский край

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  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33

«Яндекс.Карты» прогнозируют серьезные пробки до позднего вечера

Карта Краснодара в 16 часов 29 декабря уже окрасилась в оттенки красного. Улучшение дорожной ситуация до трёх баллов «Яндекс.Карты» обещают только к 20 часам.

Самые яркие районы традиционны. Серьёзные заторы этим вечером в центре города — на улице Красной в районе ТЦ «Галерея», на Рашпилевской в районе цирка, возле кинотеатра «Аврора» и дальше  в районе Чистяковской рощи. Стоят и автовладельцы на Северных мостах и улице Селёзнева, не проехать этим вечером быстро и Тургеневский мост в сторону Краснодара. Сложная ситуация и на Западном обходе.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki/?ll=38.987940%2C45.037477&z=13.33

Напомним, в Краснодаре 30 декабря с 6:00 ограничат движение автомобилей по улице им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной, и по ул. им. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Красной.

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